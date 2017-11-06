Автобусное сообщение между Баку и городами Украины начнется с 9 ноября

Автобусный маршрут Баку-Харьков-Полтава-Киев начнет функционировать с 9 ноября текущего года, сообщает Бакинский международный автовокзальный комплекс.
«Рейс будет осуществляться один раза в неделю - по четвергам. Время в пути займет 40 часов. Автобус из Баку будет выезжать в 11:00 по местному времени. Обратный рейс будет осуществляться по понедельникам с выездом из Киевского Центрального автовокзала в 11:00 по местному времени», - отмечается в сообщении.
Согласно информации, стоимость билета в один конец составляет 100 манат. Проезд в автобусе для детей до 5 лет бесплатный (без места), для детей от 5 до 10 лет нужно оплатить 50% от стоимости билета.
Рейсовые автобусы оснащены бесплатным Wi-Fi, пассажиры на протяжении пути также будут обеспечены чаем и кофе.
Н.Аббасова
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