Автобусное сообщение между Баку и городами Украины начнется с 9 ноября

Автобусный маршрут Баку-Харьков-Полтава-Киев начнет функционировать с 9 ноября текущего года, сообщает Бакинский международный автовокзальный комплекс.

«Рейс будет осуществляться один раза в неделю - по четвергам. Время в пути займет 40 часов. Автобус из Баку будет выезжать в 11:00 по местному времени. Обратный рейс будет осуществляться по понедельникам с выездом из Киевского Центрального автовокзала в 11:00 по местному времени», - отмечается в сообщении.

Согласно информации, стоимость билета в один конец составляет 100 манат. Проезд в автобусе для детей до 5 лет бесплатный (без места), для детей от 5 до 10 лет нужно оплатить 50% от стоимости билета.

Рейсовые автобусы оснащены бесплатным Wi-Fi, пассажиры на протяжении пути также будут обеспечены чаем и кофе.

Н.Аббасова