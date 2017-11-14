Баку и Киев договорились о совместном производстве в Азербайджане самолетов АН-178

ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) и украинское госпредприятие (ГП) «Антонов» договорились об организации совместного производства самолетов АН-178 в Азербайджане, говорится в сообщении AZAL.
«По итогам переговоров, состоявшихся в рамках крупнейшей международной авиационной выставки Dubai Airshow 2017, глава AZAL Джахангир Аскеров и и.о. президента ГП «Антонов» Александр Кривоконя договорились о создании совместного производства самолета АН-178 на территории Азербайджана», - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным AZAL, в связи с приобретением авиакомпанией Silk Way самолета АН-124 на встрече было принято решение о совместном техническом обслуживании данного типа самолета на территории Азербайджана.
Ранее посол Украины в Баку Александр Мищенко сообщил, что процесс сборки самолетов Ан-178 в Азербайджане планируется начать в 2018-2019гг.
«У нас контракт на 10 самолетов. Мы со своей стороны готовим два самолета для продажи, остальные 8 - будут собираться в Азербайджане. В течение ближайших 3-4 лет должен заработать цикл сборки самолетов в Азербайджане», - отмечал дипломат.
Ан-178 создается на замену Ан-12. Премьерный показ Ан-178 прошел на Le Bourget-2015 (Париж, Франция), где новый украинский транспортник стал одним из главных событий, а также на региональной Dubai Air Show-2015 (ОАЭ) и демонстрировался на статической стоянке. На международной ILA Berlin Air Show-2016 (Германия) состоялся успешный дебют самолета в летной программе выставки.
ГП "Антонов"- ведущий украинский разработчик и производитель авиатехники, признанный мировой лидер в нише транспортных самолетов самого широкого назначения, сотрудничает с 76 странами мира. По решению правительства, с апреля 2015 года входит в состав госконцерна "Укроборонпром".
Н.Аббасова
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