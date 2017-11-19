Азербайджан намерен поставлять в РФ натуральные соки и консервированную продовольственную продукцию

Азербайджан намерен экспортировать в Россию натуральные соки и консервированную продовольственную продукцию, отмечается в сообщении министерства экономики Азербайджана.
«Азербайджанская экспортная миссия в составе представителей 18 компаний завершила визит в Россию, в рамках которой провела переговоры с российскими супермаркетами по вопросу поставок продовольственной продукции на российский рынок», - отмечается в сообщении ведомства.
В частности, азербайджанские компании провели переговоры с сетью супермаркетов "X5 Retail Group", "Ашан", "Магнит", "Дикси" и "Метро" на предмет продажи в них азербайджанской продукции.
«По итогам переговоров достигнута предварительная договоренность о поставках в Россию натуральных соков, минеральной воды и консервированной продовольственной продукции», - подчеркивается в сообщении.
А.Азизов
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