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Бизнес и законодательство 19.11.2017 13:44

Азербайджан намерен поставлять в РФ натуральные соки и консервированную продовольственную продукцию

Азербайджан намерен экспортировать в Россию натуральные соки и консервированную продовольственную продукцию, отмечается в сообщении министерства экономики Азербайджана.

«Азербайджанская экспортная миссия в составе представителей 18 компаний завершила визит в Россию, в рамках которой провела переговоры с российскими супермаркетами по вопросу поставок продовольственной продукции на российский рынок», - отмечается в сообщении ведомства.

В частности, азербайджанские компании провели переговоры с сетью супермаркетов "X5 Retail Group", "Ашан", "Магнит", "Дикси" и "Метро" на предмет продажи в них азербайджанской продукции.

«По итогам переговоров достигнута предварительная договоренность о поставках в Россию натуральных соков, минеральной воды и консервированной продовольственной продукции», - подчеркивается в сообщении.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, ПРОДОВОЛЬСТВИЕ, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]