Нефть дорожает на сигналах продления сделки ОПЕК, но февральская Brent ниже $63 за баррель

Нефть эталонных марок активно дорожает в ходе торгов в четверг на заявлениях делегатов стран ОПЕК о продлении соглашения об ограничении нефтедобычи на девять месяцев - до конца 2018 года.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent, торги которыми завершаются в четверг, на лондонской бирже ICE Futures к 19:20 поднялась на $0,73 (1,16%) - до $63,84 за баррель. Более активный февральский контракт подорожал на $0,40 (0,64%) - до $62,93 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,29 (0,51%) - до $57,59 за баррель.

По словам делегатов, на текущий момент министры перешли к обсуждению механизма оценки результатов сделки в середине года. Кроме того, рассматриваются вопросы об участии в квотах Нигерии и Ливии, освобожденных от ограничений из-за тяжелой политической и экономической обстановки.

Ранее министр нефти Саудовской Аравии Халид аль Фалих отмечал, что предварительные итоги сделки будут рассмотрены в июне 2018 года. При этом он выражал надежду, что дисциплина выполнения сделки в следующем году будет оставаться на таком же высоком уровне, как и в этом.