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ТЭК 30.11.2017 19:31

Нефть дорожает на сигналах продления сделки ОПЕК, но февральская Brent ниже $63 за баррель

Нефть эталонных марок активно дорожает в ходе торгов в четверг на заявлениях делегатов стран ОПЕК о продлении соглашения об ограничении нефтедобычи на девять месяцев - до конца 2018 года.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent, торги которыми завершаются в четверг, на лондонской бирже ICE Futures к 19:20 поднялась на $0,73 (1,16%) - до $63,84 за баррель. Более активный февральский контракт подорожал на $0,40 (0,64%) - до $62,93 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,29 (0,51%) - до $57,59 за баррель.

По словам делегатов, на текущий момент министры перешли к обсуждению механизма оценки результатов сделки в середине года. Кроме того, рассматриваются вопросы об участии в квотах Нигерии и Ливии, освобожденных от ограничений из-за тяжелой политической и экономической обстановки.

Ранее министр нефти Саудовской Аравии Халид аль Фалих отмечал, что предварительные итоги сделки будут рассмотрены в июне 2018 года. При этом он выражал надежду, что дисциплина выполнения сделки в следующем году будет оставаться на таком же высоком уровне, как и в этом.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]