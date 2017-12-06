Иран не потерпит признания Иерусалима столицей Израиля - Рухани

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Иран не будет мириться с возможным решением президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля, сообщают в среду западные СМИ.

"Иран не потерпит попрания исламских святынь. Мусульмане должны быть едины против этого заговора" - сказал Х.Рухани в своем выступлении на международной конференции в Тегеране, комментируя предстоящее заявление Д.Трампа по Иерусалиму.

Согласно информации, размещенной на сайте правительства Ирана, в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Эрдоганом Х.Рухани назвал планы Д.Трампа по признанию Иерусалима столицей Израиля "неправильным, незаконным, провокационным и очень опасным шагом".

Ожидается, что в среду Д.Трамп объявит о решении США признать Иерусалим столицей Израиля и перевести туда посольство из Тель-Авива.