Иран не потерпит признания Иерусалима столицей Израиля - Рухани

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Иран не будет мириться с возможным решением президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля, сообщают в среду западные СМИ.
"Иран не потерпит попрания исламских святынь. Мусульмане должны быть едины против этого заговора" - сказал Х.Рухани в своем выступлении на международной конференции в Тегеране, комментируя предстоящее заявление Д.Трампа по Иерусалиму.
Согласно информации, размещенной на сайте правительства Ирана, в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Эрдоганом Х.Рухани назвал планы Д.Трампа по признанию Иерусалима столицей Израиля "неправильным, незаконным, провокационным и очень опасным шагом".
Ожидается, что в среду Д.Трамп объявит о решении США признать Иерусалим столицей Израиля и перевести туда посольство из Тель-Авива.
Главы МИД Азербайджана и Армении проводят встречу в Вене
Азербайджан продолжит усилия с посредниками с целью скорейшего разрешения армяно-азербайджанского конфликта – МИД
Азербайджан и Россия имеют хорошие перспективы для сотрудничества по обеспечению кибербезопасности – президент Алиев
Вопрос прокладки трубопроводов по Каспию будут согласовывать страны по чьим секторам они проходят – МИД Азербайджана
Курс манат/доллар на 7 декабря - 1,7 манат/$1
Россельхознадзор Дагестана не допустил ввоза в РФ более 8 тонн зелени из Азербайджана
Первый вице-президент Азербайджана открыла новое здание музыкальной школы имени Ростроповичей
Журнал "Тайм" назвал "персонами года" женщин, рассказавших о сексуальных домогательствах
Азербайджан с 2019 года начнет выдачу удостоверений личности нового образца – глава МТСВТ
ИВ Абшеронского района привлекла Ximexpress-2000 к капремонту многоквартирных домов в Хырдалане за 3 млн манат
Cеnub-2000 выполнит работы по благоустройству в Гахе на 3 млн манатов
Президент Алиев выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных зданий в Сабирабаде и на обустройство в городе
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Nar представил свои последние достижения
В Университете АДА проведена симуляция «Заседания Министров Иностранных Дел ОИС»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Памятник фашисту Нжде в Ереване стоит на лучшем месте, чем памятник маршалу Баграмяну, что является еще одним наглядным доказательством победы фашистской идеологии в Армении
Правила этикета: первое впечатление всегда верное
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ