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ТЭК 07.12.2017 19:53

Цены на нефть усилили рост, Brent подорожала до $61,89 за баррель

Цены на нефть усилили рост на торгах в среду после существенного снижения по итогам предыдущей сессии.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:35 выросла на $0,67 (1,09%) - до $61,89 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на январь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,49 (0,88%) - до $56,45 за баррель.

В среду Brent подешевела на 2,9%, WTI - на 2,6%. Снижение цен было вызвано данными министерства энергетики США, указавшими на более значительный, чем ожидалось, рост запасов бензина в стране на прошлой неделе.

"Это просто технический подъем после падения, отмеченного в среду", - отмечает аналитик по сырьевым рынкам Commerzbank AG Юджин Вайнберг.

Согласно данным Минэнерго США, запасы бензина в стране на минувшей неделе резко выросли - на 6,78 млн баррелей при ожидавшемся экспертами увеличении на 2,7 млн баррелей.

Запасы нефти в США за неделю сократились на 5,61 млн баррелей. Это превзошло консенсус-прогноз экспертов, опрошенных S&P Global Platts, предусматривавший снижение на 4,1 млн баррелей.

Кроме того, добыча нефти в США повысилась по итогам седьмой недели подряд - до 9,7 млн баррелей в сутки (б/с), максимума с начала отслеживания этих данных в 1983 году.

Цены на нефть выросли на 18% с начала сентября и могут завершить подъемом второй год подряд на фоне ограничения добычи странами ОПЕК+. Тем не менее, сохраняются опасения, что повышение цен на нефть приведет к активизации производителей сланцевой нефти в США.

Ю.Вайнберг ожидает возобновления снижения цен на нефть в ближайшие месяцы на фоне увеличения добычи в США.

"Наиболее важным фактором сейчас является не ОПЕК, а добыча сланцевой нефти в США", - говорит эксперт.

Аналитики JPMorgan Chase & Co. отмечают, что для существенного скачка производства нефти в США необходимо, чтобы цена WTI устойчиво превышала $60 за баррель.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]