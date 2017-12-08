Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию с отстранением российской сборной от участия в зимних Олимпийских играх в Южной Корее, сообщает пресс-служба главы государства.

"Думаю, Россия это переживет. Надо просто поехать и показать, что Россия - мощная спортивная держава. И всем станет все понятно. А если поехать и занять последнее место, тогда вы знаете, какое мнение будет... Поэтому все в руках спортсменов. Езжай и доказывай ("чистые" спортсмены). А всякие оценки, рассуждения и прочее - эта пена схлынет, появится трезвость. Россия же сама признала, что были нарушения. Вот они там разберутся и сделают соответствующие выводы", - сказал А.Лукашенко во время посещения ОАО "Камволь" в пятницу.

"Мне трудно судить и говорить о том, что произошло. Что мы знаем? Мы знаем вот этот гвалт в СМИ: обидели, накатили, задавили и так далее. Пока нет абсолютно спокойных, взвешенных рассуждений. Не было, по крайней мере, до того, как президент России (правильно, я считаю) сделал заявление. Каждый спортсмен, если он хочет, должен поехать под любым флагом на Олимпиаду. Если бы это, не дай бог, случилось с белорусами, я бы поступил точно так. Ты можешь, это твоя жизнь, езжай и показывай результат", - продолжил президент.

Он отметил, что эту проблему Россия может решить красиво, доказав всему миру, что она - великая спортивная держава и по отношению к ней поступили несправедливо, если российские спортсмены туда поедут и выиграют соревнования. "Вот это будет самое яркое свидетельство, что к России необоснованны претензии", - заявил А.Лукашенко.

При этом глава государства отметил, что он не сторонник того подхода, что вся Россия фактически "оптом" лишена участия в Олимпиаде. "Каждый спортсмен должен нести свою ответственность", - подчеркнул он, добавив, что наказывать надо только тогда, когда на уровне государства поддерживалось применение допинга. "Но такого вывода МОК не сделал", - заметил А.Лукашенко.

"Я уверен, что без России мировой спорт обеднеет. Поэтому Россия все равно будет в этом олимпийском и мировом спортивном движении. В этом я на 100% убежден. Все в руках самой России и, прежде всего, спортсменов России", - резюмировал глава государства.