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СНГ 11.12.2017 17:24

Лукашенко назначил новое руководство Службы безопасности

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил новых руководителей Оперативно-аналитического центра и Службы безопасности президента - новые назначения были озвучены на совещании с руководителями силового блока в понедельник в Минске, сообщает пресс-служба президента.

"Начальником ОАЦ назначен Андрей Павлюченко, который до настоящего времени работал в должности начальника Службы безопасности. Дмитрий Шахраев - до настоящего времени заместитель главы Службы безопасности - по решению Президента возглавил эту структуру", - говорится в сообщении.

Открывая совещание, А.Лукашенко отметил, что на встрече с представителями IT-сферы, которая прошла до совещания с представителями силового блока, говорилось и о том, что в мире далеко не спокойно, возникают различные новые угрозы.

"Есть и очаги напряженности. Поэтому внешняя безопасность для нас весьма актуальный вопрос. Но не менее важен для нас вопрос внутренней безопасности, стабильности развития нашей страны, нашего общества. И не последнюю роль в этом играет вопрос борьбы с коррупцией", - заявил президент.

Он отметил, что в соответствующую работу вместе с другими правоохранительными структурами вовлечены ОАЦ и Служба безопасности президента, и потребовал усилить борьбу с коррупцией.

"Все-таки работа у нас ведется приличная. И мы по праву гордимся тем, какие успехи в борьбе с этим злом - коррупцией - достигнуты в Беларуси. Это признано и на международной арене. Но тем не менее проблем у нас немало. Есть чиновники, которые не понимают или, понимая, рискуют. Это их право. Мы должны усилить нашу работу в этом направлении", - сказал А.Лукашенко.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, НАЗНАЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]