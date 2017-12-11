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Бизнес и законодательство 11.12.2017 17:47

Таможенники Азербайджана и Грузии планируют упростить таможенные процедуры

Таможенные органы Азербайджана и Грузии планируют обновить правовые регулирующие документы относительно определения происхождения товаров, беспрепятственного и оперативного пересечения таможенных границ товаров и транспортных средств, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомтаможне Азербайджана.

Данная договоренность была достигнута в ходе встречи представителей таможенных органов Азербайджана и Грузии на таможенном посту «Сыныг корпу».

"Обновление документов поможет облегчить таможенные процедуры между двумя странами", - отметили в ГТК.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ГРУЗИЯ, ТАМОЖНЯ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]