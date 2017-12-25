Президент Армении прибыл в Тбилиси с официальным визитом

Президент Армении Серж Саргсян в понедельник прибыл в Грузию с официальным визитом.

В Тбилисском международном аэропорту президента Армении встречали министр иностранных дел Михаил Джанелидзе, глава президентской администрации Георгий Абашишвили и другие официальные лица.

"В ходе визита С.Саргсян встретится с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, премьер-министром Георгием Квирикашвили, председателем парламента Ираклием Кобахидзе, патриархом Грузии Илией Вторым", - сообщает пресс-служба президента Грузии.

Во вторник армянский лидер прибудет в Москву, где примет участие в неформальной встрече глав стран СНГ.