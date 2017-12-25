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Регион 25.12.2017 17:02

Президент Армении прибыл в Тбилиси с официальным визитом

Президент Армении Серж Саргсян в понедельник прибыл в Грузию с официальным визитом.

В Тбилисском международном аэропорту президента Армении встречали министр иностранных дел Михаил Джанелидзе, глава президентской администрации Георгий Абашишвили и другие официальные лица.

"В ходе визита С.Саргсян встретится с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, премьер-министром Георгием Квирикашвили, председателем парламента Ираклием Кобахидзе, патриархом Грузии Илией Вторым", - сообщает пресс-служба президента Грузии.

Во вторник армянский лидер прибудет в Москву, где примет участие в неформальной встрече глав стран СНГ.

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Тэги: ГРУЗИЯ, АРМЕНИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]