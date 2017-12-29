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ТЭК 29.12.2017 19:37

Нефть дорожает и заканчивает год на многолетнем максимуме, Brent торгуется у $66,4 за баррель

Цены на нефть растут в пятницу и завершают год на максимальных отметках с 2015 года.

Цена мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:11 увеличилась на 21 цент (0,32%) - до $66,37 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в феврале на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожала к указанному времени на 21 цент (0,35%) - до $60,05 за баррель.

С начала года Brent подорожала почти на 17%, WTI - на 11%.

Главным позитивным фактором для нефтяного рынка в уходящем году стало решение ОПЕК и партнеров картеля продлить соглашение об ограничении добычи до конца 2018 года. Инвесторы полагают, что такая мера приведет к сокращению излишка топлива на рынке и восстановлению баланса спроса и предложения.

В частности, снижение поставок топлива стало причиной значительного снижения запасов нефти в странах Организации экономического сотрудничества и развития.

Товарные запасы нефти в США, крупнейшем потребителе этого топлива в мире, на минувшей неделе упали на 4,61 млн баррелей, до минимума с октября 2015 года.

Между тем у трейдеров сохраняются опасения, что подъем цен на нефть спровоцирует рост нефтедобычи в Штатах.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]