Нефть дорожает и заканчивает год на многолетнем максимуме, Brent торгуется у $66,4 за баррель

Цены на нефть растут в пятницу и завершают год на максимальных отметках с 2015 года.
Цена мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:11 увеличилась на 21 цент (0,32%) - до $66,37 за баррель.
Нефть WTI с поставкой в феврале на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожала к указанному времени на 21 цент (0,35%) - до $60,05 за баррель.
С начала года Brent подорожала почти на 17%, WTI - на 11%.
Главным позитивным фактором для нефтяного рынка в уходящем году стало решение ОПЕК и партнеров картеля продлить соглашение об ограничении добычи до конца 2018 года. Инвесторы полагают, что такая мера приведет к сокращению излишка топлива на рынке и восстановлению баланса спроса и предложения.
В частности, снижение поставок топлива стало причиной значительного снижения запасов нефти в странах Организации экономического сотрудничества и развития.
Товарные запасы нефти в США, крупнейшем потребителе этого топлива в мире, на минувшей неделе упали на 4,61 млн баррелей, до минимума с октября 2015 года.
Между тем у трейдеров сохраняются опасения, что подъем цен на нефть спровоцирует рост нефтедобычи в Штатах.
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