Украина в 2017 году импортировала нефти из Азербайджана на $377 млн

Украина в 2017 году импортировала из Азербайджана нефти на сумму $376,877 млн, сообщают украинские СМИ со ссылкой на таможенные данные Государственной фискальной службы.
«В 2017 году Украина импортировала 1 млн тонн нефти на $442,219 млн. При этом импорт нефти из Азербайджана составил на $376,877 млн, из Ирана — на $37,707 млн, из Казахстана — на $17,504 млн, из других стран — на $10,131 млн», - отмечается в информации.
В декабре 2017 года основной объем нефти был импортирован из Азербайджана - на $43,510 млн.
В конце 2016 года компании «Укртранснефть» и «Укртатнафта» подписали протокол о намерениях, предусматривающий начало с 2017 года поставок нефти сорта Azeri Light нефтепроводами с морского нефтяного терминала «Южный» (Одесса) на Кременчугский НПЗ.
С 10 марта «Укртранснефть» начала прокачку азербайджанской нефти из Одессы на Кременчугский НПЗ.
Н.Аббасова
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