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ТЭК 05.01.2018 17:04

Украина в 2017 году импортировала нефти из Азербайджана на $377 млн

Украина в 2017 году импортировала из Азербайджана нефти на сумму $376,877 млн, сообщают украинские СМИ со ссылкой на таможенные данные Государственной фискальной службы.

«В 2017 году Украина импортировала 1 млн тонн нефти на $442,219 млн. При этом импорт нефти из Азербайджана составил на $376,877 млн, из Ирана — на $37,707 млн, из Казахстана — на $17,504 млн, из других стран — на $10,131 млн», - отмечается в информации.

В декабре 2017 года основной объем нефти был импортирован из Азербайджана - на $43,510 млн.

В конце 2016 года компании «Укртранснефть» и «Укртатнафта» подписали протокол о намерениях, предусматривающий начало с 2017 года поставок нефти сорта Azeri Light нефтепроводами с морского нефтяного терминала «Южный» (Одесса) на Кременчугский НПЗ.

С 10 марта «Укртранснефть» начала прокачку азербайджанской нефти из Одессы на Кременчугский НПЗ.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, УКРАИНА, НЕФТЬ, ИМПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]