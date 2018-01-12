Российская NordStar весной начнет выполнение рейсов из Норильска в Баку

Российская авиакомпания "NordStar" с 5 марта 2018 года начнет выполнение рейсов по маршруту Норильск – Самара – Баку – Самара – Норильск, сообщается на сайте компании.
«В настоящее время NordStar выполняет рейсы в Баку через Уфу по пятницам. Открытие нового рейса увеличит количество полетов из Норильска в Баку до двух рейсов в неделю», - отмечается в информации.
Вылет из Норильска в Самару будет выполняться по понедельникам по местному времени в 14:00, прибытие в аэропорт Самары в 15:20, вылет в Баку в 17:55 с прибытием в 20:30 (местное время).
Самолет из Баку в Самару будет также вылетать по понедельникам по местному времени (в 22:30) с прибытием в Самару в 01:10 во вторник. Вылет из Самары в Норильск - в 03:20, прибытие в Норильск в 10:15 (местное время).
Рейсы будут выполняться на воздушных судах Boeing 737-800.
NordStar – российская авиакомпания, входящая в группу компаний ПАО «ГМК «Норильский никель». NordStar входит в число крупных российских авиаперевозчиков с пассажирооборотом более 1 млн. пассажиров в год.
Авиапарк компании состоит из среднемагистральных самолетов Boeing 737-800 и турбовинтовых воздушных судов ATR 42-500. География полетов NordStar насчитывает более 40 регулярных направлений из российских и зарубежных городов. Базовыми аэропортами являются «Домодедово» (Москва), «Емельяново» (Красноярск).
Н.Аббасова
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