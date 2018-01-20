Азербайджан и Грузия в первом квартале 2018 года проведут встречу по делимитации госграницы

Очередная встреча по делимитации азербайджано-грузинской государственной границы намечена на первый квартал 2018 года, заявил замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

«Встреча комиссии по делимитации азербайджано-грузинской государственной границы намечена на первый квартал 2018 года», - сказал Х.Халафов журналистам.

Он отметил, что также «состоится экспертная встреча и широкие обсуждения в рамках комиссии».

Ф.Исазаде