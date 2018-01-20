Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0849 RUR   0.0301 GBR   2.3661 TRY   0.4512

Цена на нефть

    $/bbl WTI   63.95 Brent   69.31

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 23 Янв 24 Янв

Внешняя политика 20.01.2018 12:48

Азербайджан и Грузия в первом квартале 2018 года проведут встречу по делимитации госграницы

Очередная встреча по делимитации азербайджано-грузинской государственной границы намечена на первый квартал 2018 года, заявил замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

«Встреча комиссии по делимитации азербайджано-грузинской государственной границы намечена на первый квартал 2018 года», - сказал Х.Халафов журналистам.

Он отметил, что также «состоится экспертная встреча и широкие обсуждения в рамках комиссии».

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ГРУЗИЯ, ГОСГРАНИЦА, ДЕЛИМИТАЦИЯ


Похожие новости


Грузия в 2017г увеличила импорт электроэнергии из Азербайджана в 8,4 раза Рост турпотока из Азербайджана в Грузию в 2017г составил 11% Баку и Тбилиси за 9 месяцев 2017г увеличили товарооборот почти в 1,5% - Шарифов Таможенники Азербайджана и Грузии планируют упростить таможенные процедуры Гурбанов дебютирует на посту главного тренера сборной в матче с Грузией Алиев выразил соболезнования Маргвелашвили в связи с трагедией в Батуми

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]