Азербайджан понимает обеспокоенность Турции в связи с угрозой, исходящей из сирийского Африна – МИД

Баку понимает обеспокоенность Анкары в связи с исходящей террористической угрозой из сирийского района Африн, заявил официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.
«Турция неоднократно подвергалась многочисленным террористическим атакам, в результате которых погибали невинные люди. Азербайджан полностью понимает обоснованную обеспокоенность Турции террористической угрозе», - сказал Х.Гаджиев азербайджанским СМИ.
Он отметил, что Азербайджан как страна, столкнувшаяся с террором, осуждает все формы и проявления терроризма и поддерживает усилия международного сообщества в борьбе против него.
«Особо важным является искоренение террористической угрозы для установления международного и регионального мира и стабильности»,- отметил он.
В минувшую субботу Турция начала операцию "Оливковая ветвь" против турецкого ополчения (YPG) в Африне, которое Анкара считает боевой террористической структурой. Курды принимали участие в боевых действиях в Ираке и Сирии на стороне проамериканской международной коалиции и получали поддержку из Вашингтона.
В авианалетах турецких ВВС 20 января приняли участие 72 самолета. По заявлениям турецких военных, были уничтожены 108 из 113 намеченных целей.
Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сообщил ранее, что на 21 января намечено начало наземной операции.
По данным курдских источников, части турецких сухопутных войск уже концентрируются на границах района Африн.
Минобороны Турции, в свою очередь, сообщило, что начальник генштаба турецких ВС Хулуси Анкар перед началом операции "Оливковая ветвь" по телефону связался по телефону с начальником генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым и главой Объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозефом Данфордом.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонную беседу с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.
Как заявили накануне в Минобороны России, Турция начала военную операцию на северо-западе Сирии после провокационных шагов США по обособлению районов с курдским населением и бесконтрольных поставок Пентагоном оружия проамериканским формированиям.
"Подобные безответственные действия американской стороны в Сирии ведут к срыву процесса мирного урегулирования и препятствуют межсирийским переговорам в женевском формате, полноценными участниками которых должны быть и курды", - сказали в российском военном ведомстве.
В МИД РФ заявили, что в Москве с озабоченностью восприняли информацию о применении Турцией своих вооруженных сил на северо-западе Сирии.
Ф.Исазаде
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