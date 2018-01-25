Лукашенко опроверг слухи о желании досрочных президентских выборов

Глава белорусского государства Александр Лукашенко, комментируя дискуссии вокруг совпадения избирательных кампаний 2020 года, заявил, что не будет "юлить" с досрочными президентскими выборами, сообщает пресс-служба белорусского лидера.
"Парламентские выборы - много разных точек зрения, поскольку они совпадают с президентскими выборами. Мы, конечно, афишировать пока не будем ее, но тем не менее у вас точка зрения своя есть. Как вы видите выход из этой ситуации?" - поинтересовался глава государства в ходе встречи с председателем Палаты представителей Национального собрания Владимиром Андрейченко в четверг в Минске.
"При этом я хочу сказать, что мы ни в коем случае не должны тут как-то юлить, как некоторые пописывают из пятой колонны в средствах массовой информации, особенно в интернете, что Лукашенко тут пойдет на какие-то досрочные выборы для того, чтобы выиграть время, еще что-то, - сказал президент. - Чушь последняя. Я никогда не играл с этими вещами и играть не собираюсь", - подчеркнул он.
"Когда будет принято решение о том, чтобы развести эти выборы во времени или же проводить совместно (мне хотелось бы знать вашу точку зрения), мы об этом скажем заранее, чтобы органы власти и желающие стать членами парламента и кандидатами в президенты подготовились к этому. Мы здесь никого обманывать не намерены", - заверил белорусский лидер.
Согласно календарю выборов и референдумов, выборы президента Белоруссии в 2020 году должны пройти не позднее 20 августа, выборы депутатов Палаты представителей (нижней палаты парламента) - не позднее 10 сентября, выборы членов Совета Республики (верхней палаты парламента) - не позднее 11 сентября.
Ранее председатель Центризибиркома республики Лидия Ермошина заявляла, что выборы президента и депутатов парламента в 2020 году не будут проводиться в одно и то же время, одну из кампаний целесообразней провести в ноябре 2019 года.
"Они (выборы президента и парламентариев - ИФ) не будут проводиться одновременно. По этому поводу есть четкая позиция главы государства. Будет принято политические решение по поводу развода этих двух избирательных кампаний ", - сказала тогда Л.Ермошина.
В компетенцию ЦИК не входит назначение очередности выборов.
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