Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.1116 RUR   0.0303 GBR   2.413 TRY   0.4528

Цена на нефть

    $/bbl WTI   64.50 Brent   69.02

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 3 Фев 4 Фев

ТЭК 01.02.2018 15:43

Нефть дорожает на оптимистичном прогнозе от Goldman Sachs, Brent выросла до $69,6 за баррель

Цена апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:05увеличилась на $0,7 (1,02%) - до $69,59 баррель.Цены на нефть эталонных марок ускорили рост в четверг после того, как аналитики банка Goldman Sachs значительно улучшили прогноз для мирового нефтяного рынка.

Нефть WTI с поставкой в марте на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени подорожала на $0,57 (0,88%) - до $65,3 за баррель.

Goldman Sachs увеличил прогноз цен на нефть марки Brent на ближайшие три, шесть и двенадцать месяцев до $75, $82,5 и $75 за баррель соответственно с ранее ожидавшихся $62 за баррель.

Вместе с тем к 2020 году цена Brent снова снизится до $60 за баррель на фоне повышения добычи сланцевой нефти в США, прогнозируют аналитики банка.

Ожидается, что в 2018 году дефицит предложения нефти на мировом рынке составит 200 тыс. баррелей в сутки, а в следующем году на рынке будет наблюдаться профицит в размере 730 тыс. б/с.

Вместе с тем рост цен на нефть в четверг сдерживается опубликованными накануне данными о том, что нефтедобыча в США в ноябре прошлого года превысила 10 млн б/с впервые за почти полвека.

Запасы нефти в стране за прошлую неделю подскочили на 6,776 млн баррелей, рост зафиксирован впервые за 11 недель. Резервы бензина в Штатах, тем временем, сократились на 1,98 млн баррелей, дистиллятов - на 1,94 млн баррелей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НЕФТЬ, ТОРГИ


Похожие новости


Цены на нефть слабо повышаются, Brent поднялась до $69,03 за баррель Цены на нефть меняются разнонаправленно, Brent остается выше $70,4 за баррель Нефть дешевеет, Brent упала ниже $69 за баррель Нефть продолжает дешеветь, Brent опустилась до $69,04 за баррель Цены на нефть перешли к снижению, Brent подешевела до $69,3 за баррель WTI дорожает, Brent торгуется у $70 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]