Авиакомпания Pegas Fly в марте планирует начать выполнять рейсы из аэропорта "Жуковский" в Баку.

Первый полет намечен на 1 марта, говорится на сайте аэропорта. Билеты доступны на сайте перевозчика.

Pegas Fly планировала начать летать из "Жуковского" в Баку еще в марте прошлого года. Однако СМИ сообщали, что у авиавластей Азербайджана возникли вопросы к статусу подмосковного аэропорта. В Минтрансе РФ заявляли, что проблема решена, тем не менее, полеты в Азербайджан так и не начались.

Аэропорт "Жуковский" находится в 40 км от Москвы, открылся в середине 2016 г. Обслуживает регулярные и чартерные рейсы российских авиакомпаний "Уральские авиалинии" и Pegas Fly, киргизской Avia Traffic Company, белорусской "Белавиа", турецких Onur Air и SunExpress. Полеты выполняются в основном в страны СНГ. По данным источника "Интерфакса", по итогам 2017 г. аэропорт обслужил около 398 тыс. человек при прогнозе на уровне 2 млн пассажиров.