Цены на нефть усилили падение на данных о росте запасов в США, Brent - на уровне $65,91 за баррель

Цены на нефть усилили падение на торгах в среду после публикации данных министерства энергетики США, указавших на более значительное, чем ожидалось, увеличение запасов нефти в стране на минувшей неделе.
Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:50 опустилась на $0,72 (1,08%) - до $65,91 за баррель.
Цена фьючерса на нефть WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снизилась к этому времени на $0,68 (1,08%) - до $62,33 за баррель.
Как сообщило Минэнерго, недельный рост запасов нефти в США составил 3,02 млн баррелей.
Запасы бензина за это время увеличились на 2,48 млн баррелей, дистиллятов - снизились на 960 тыс. баррелей.
Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали повышение запасов нефти на прошлом неделе на 2,1 млн баррелей. Они ожидали снижения запасов, как бензина, так и дистиллятов, на 200 тыс. баррелей.
Запасы на терминале в Кушинге, где хранятся физические объемы нефти, торгуемой на NYMEX, уменьшились на 1,22 млн баррелей.
Добыча нефти в США на прошлой неделе выросла на 13 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 10,283 млн б/с, что является рекордным уровнем.
Цены на нефть завершают месяц снижением впервые с августа прошлого года: в феврале Brent подешевела уже на 4,5%, WTI - на 3,7%.
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