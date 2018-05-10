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Внешняя политика 10.05.2018 17:15

Баку и Москва в течение 3-4 лет завершат демаркацию госграницы – МИД Азербайджана

Замглавы МИД Азербайджана Халаф Халафов заявил, что процесс демаркации азербайджано-российской госграницы займет 3-4 года.

"На текущий момент демаркация проведена на участке в 70 км азербайджано-российской границы. На этом участке установлены соответствующие знаки", - сказал Х.Халафов журналистам в четверг, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Азербайджан".

По его словам, процесс демаркации азербайджано-российской границы займет 3-4 года.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, ГРАНИЦА, ДЕМАРКАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]