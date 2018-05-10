Баку и Москва в течение 3-4 лет завершат демаркацию госграницы – МИД Азербайджана

Замглавы МИД Азербайджана Халаф Халафов заявил, что процесс демаркации азербайджано-российской госграницы займет 3-4 года.

"На текущий момент демаркация проведена на участке в 70 км азербайджано-российской границы. На этом участке установлены соответствующие знаки", - сказал Х.Халафов журналистам в четверг, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Азербайджан".

По его словам, процесс демаркации азербайджано-российской границы займет 3-4 года.

Ф.Исазаде