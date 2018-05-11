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СНГ 11.05.2018 10:37

Лукашенко посетит Россию и Таджикистан

Президент Белоруссии Александр Лукашенко совершит официальные визиты в Россию и Таджикистан.

"Президент посетит с рабочим визитом Российскую Федерацию, где 14 мая в Сочи состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета. На нем главы государств обсудят актуальную повестку дня работы и дальнейшего развития интеграционного объединения, перспективы углубления взаимодействия по ряду направлений", - сообщает госагентство БелТА.

А.Лукашенко рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным и обсудить с ним "состояние и перспективы двусторонних отношений, имеющиеся проблемные вопросы, подготовку к предстоящему в Минске заседанию Высшего государственного совета".

По завершении мероприятий в Сочи белорусский лидер направится с официальным визитом в Таджикистан. Визит продлится до 16 мая. Запланированы переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, которые пройдут в формате один на один и в расширенном составе.

Главы государств рассмотрят итоги и дальнейшие планы по развитию торгово-экономического сотрудничества, производственной кооперации, реализацию совместных проектов и инвестиционное взаимодействие, а также работу на рынках третьих стран. По итогам переговоров ожидается подписание двусторонних документов.

Ранее президент Белоруссии планировал встретиться с В.Путиным "в районе 14 мая".

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, ТАДЖИКИСТАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]