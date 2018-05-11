Премьеры Армении и Грузии обсудили по телефону пути дальнейшего сотрудничества между республиками

Премьер-министры Армении и Грузии Никол Пашинян и Георгий Квирикашвили в ходе телефонного разговора в пятницу обсудили вопросы двусторонней повестки, возможности развития отношений, сообщает посольство Армении в Грузии.

Н.Пашинян отметил, что сотрудничество Армении и Грузии "должно развиваться вне геополитических факторов", отмечается в сообщении.

По его словам, необходимо, чтобы экономическое сотрудничество соответствовало особым двусторонним связям между Арменией и Грузией.

Г.Квирикашвили пригласил Н.Пашиняна в Тбилиси.