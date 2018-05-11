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Регион 11.05.2018 15:49

Премьеры Армении и Грузии обсудили по телефону пути дальнейшего сотрудничества между республиками

Премьер-министры Армении и Грузии Никол Пашинян и Георгий Квирикашвили в ходе телефонного разговора в пятницу обсудили вопросы двусторонней повестки, возможности развития отношений, сообщает посольство Армении в Грузии.

Н.Пашинян отметил, что сотрудничество Армении и Грузии "должно развиваться вне геополитических факторов", отмечается в сообщении.

По его словам, необходимо, чтобы экономическое сотрудничество соответствовало особым двусторонним связям между Арменией и Грузией.

Г.Квирикашвили пригласил Н.Пашиняна в Тбилиси.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ГРУЗИЯ, ПРЕМЬЕРЫ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]