Баку ждет от Еревана деоккупации азербайджанских земель – МИД Азербайджана

Официальный Баку ждет от новых властей Армении реальных шагов для урегулирования нагорно-карабахского конфликта и деоккупации азербайджанских земель, заявил агентству "Интерфакс-Азербайджан" пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.
"Режим Сержа Саргсяна (экс-президент Армении - ИФ), в том числе и оккупация азербайджанских территорий, довели Армению до сегодняшнего кризиса. Если новые власти Армении продолжат данную политику, то и их, вероятно, ждет судьба предшественников", - сказал Х.Гаджиев, комментируя заявление официального представителя МИД Армении Тиграна Балаяна, что Азербайджан потерпит неудачу, если попытается захватить Нагорный Карабах.
Х.Гаджиев добавил, что таким заявлением Т.Балаян рассчитывает получить должность при новых властях Армении.
"Сегодня Азербайджан является лидирующей силой в регионе", - добавил пресс-секретарь МИД Азербайджана.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев накануне призвал власти Армении отказаться от иллюзий создать второе армянское государство на азербайджанских землях.
"Наша принципиальная позиция по армяно-азербайджанскому, нагорно-карабахскому конфликту, остается неизменной. Конфликт должен найти решение только на основе норм и принципов международного права, территориальная целостность Азербайджана должна быть полностью восстановлена, должны быть выполнены четыре резолюции Совета Безопасности ООН", - сказал И.Алиев. Он также выразил уверенность, что настанет день, когда азербайджанский флаг будет поднят на всех пока еще оккупированных землях, в том числе в Шуше и Ханкенди.
Ф.Исазаде
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