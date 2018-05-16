SOCAR в I квартале импортировала из России около 800 млн кубометров газа

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в I-ом квартале 2018 года импортировала из России 797 млн кубометров газа, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ОАО «Газпром».

«В I-ом квартале 2018 года в Азербайджан из России импортировано 797 млн кубометров газа. В январе-марте 2017 года поставок газа в Азербайджан со стороны Газпрома не осуществлялось», - отметили в компании.

Как сообщалось, ОАО «Газпром экспорт» и SOCAR 21 ноября 2017 года в Москве подписали контракт по поставкам газа в Азербайджан. Всего в рамках годового контракта на рынок Азербайджана планируется поставить 1,6 млрд кубометров российского газа.

Поставки начались 22 ноября 2017 года и до конца 2017 года SOCAR импортировала из России 349 млн кубометров газа.

Ранее "Газпром" поставлял газ в Азербайджан с 2000 по 2006 год. Затем поставки были прекращены в связи с запуском месторождения Шах-Дениз.

Н.Аббасова