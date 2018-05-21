Меркель рассказала Порошенко о переговорах с Путиным

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в телефонной беседе сообщила президенту Украины Петру Порошенко об итогах переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи.

"Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Федеральный канцлер проинформировала главу Украинского государства об итогах недавних переговоров с президентом РФ в Сочи", - сообщила пресс-служба президента Украины.

Собеседники обсудили ситуацию в Донбассе и совместные усилия для имплементации Минских договоренностей, а также вопросы безопасности, связанные со строительством "Северного потока-2".

"Достигнуты договоренности поддерживать тесный диалог на двустороннем уровне", - сказано в сообщении пресс-службы главы украинского государства.

Переговоры А.Меркель и В.Путина состоялись 18 мая.