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СНГ 21.05.2018 19:05

Меркель рассказала Порошенко о переговорах с Путиным

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в телефонной беседе сообщила президенту Украины Петру Порошенко об итогах переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи.

"Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Федеральный канцлер проинформировала главу Украинского государства об итогах недавних переговоров с президентом РФ в Сочи", - сообщила пресс-служба президента Украины.

Собеседники обсудили ситуацию в Донбассе и совместные усилия для имплементации Минских договоренностей, а также вопросы безопасности, связанные со строительством "Северного потока-2".

"Достигнуты договоренности поддерживать тесный диалог на двустороннем уровне", - сказано в сообщении пресс-службы главы украинского государства.

Переговоры А.Меркель и В.Путина состоялись 18 мая.

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Тэги: УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, ЛИДЕРЫ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]