Рухани сообщил о планах встретиться с лидерами РФ и КНР для обсуждения соглашения по иранскому атому

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что намерен провести встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, чтобы обсудить ситуацию с соглашением по атому, которое было заключено Тегераном с "шестеркой" международных посредников, сообщает в четверг агентство "Тасним".
В сообщении отмечается, что в ходе выступления перед высокопоставленными иранскими официальными лицами в среду вечером Х.Рухани сказал, что "встретится с лидерами Китая и России и в ближайшие недели будет контактировать с официальными лицами из Великобритании, Франции и ФРГ, чтобы рассмотреть планы по спасению соглашения".
"Если эти пять стран смогут защитить интересы нашей страны в рамках соглашения по атому, в особенности - экономические интересы, то мы продолжим его имплементацию без США. В противном случае мы примем нужные решения, и управление нашей страной будет успешным как с действующим соглашением (по атому - ИФ), так и в случае его отсутствия", - заявил президент.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о решении выйти из соглашения по иранской ядерной программе.
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