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Регион 24.05.2018 13:43

Рухани сообщил о планах встретиться с лидерами РФ и КНР для обсуждения соглашения по иранскому атому

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что намерен провести встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, чтобы обсудить ситуацию с соглашением по атому, которое было заключено Тегераном с "шестеркой" международных посредников, сообщает в четверг агентство "Тасним".

В сообщении отмечается, что в ходе выступления перед высокопоставленными иранскими официальными лицами в среду вечером Х.Рухани сказал, что "встретится с лидерами Китая и России и в ближайшие недели будет контактировать с официальными лицами из Великобритании, Франции и ФРГ, чтобы рассмотреть планы по спасению соглашения".

"Если эти пять стран смогут защитить интересы нашей страны в рамках соглашения по атому, в особенности - экономические интересы, то мы продолжим его имплементацию без США. В противном случае мы примем нужные решения, и управление нашей страной будет успешным как с действующим соглашением (по атому - ИФ), так и в случае его отсутствия", - заявил президент.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о решении выйти из соглашения по иранской ядерной программе.

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Тэги: ИРАН, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]