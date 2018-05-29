Вице-премьер Башкортостана пригласил главу Минэнерго Азербайджана в Уфу на энергетический форум

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов приглашен для участия в Энергетическом форуме в Уфе, который состоится 23-26 октября 2018 года, отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.
В сообщении отмечается, что П.Шахбазов во вторник провел в Баку переговоры с вице-премьером Башкортостана Фархадом Самедовым.
"Ф.Самедов пригласил П.Шахбазова принять участие в Российском энергетическом форуме, который пройдет 23-26 октября в Уфе. По его мнению, данный форум является важной площадкой для определения дальнейших направлений энергетического сотрудничества", - отмечается в сообщении.
Собеседники также провели обмен мнениями по глобальным тенденциям в сфере энергетики.
П.Шахбазов, в свою очередь, рассказал об энергообмене Азербайджана с Россией, Грузией, Турцией и Ираном, планах по экспорту электроэнергии, а также планах усиление генерирующих мощностей по возобновляемым источникам энергии.
А.Азизов
Баку считает провокацией Еревана обстрел гражданского населения в зоне карабахского конфликта во время сельхоз работ - МИД Азербайджана
Баку и Брюссель завершают согласование проекта нового соглашения о стратегическом партнерстве – МИД Азербайджана
Новым послом РФ в Азербайджане стал Михаил Бочарников, ранее возглавлявший российскую дипмиссию в Казахстане
В Азербайджане задержан сотрудник спецслужб, который получил крупную сумму для освобождения наркокурьера
De Beers запускает ювелирный бренд Lightbox с доступными синтетическими алмазами
Самолет Qatar Airways, летевший из Дохи в Тунис, совершил вынужденную посадку в Баку из-за отказа двигателя
ГААД получит 3 млн. манатов на строительство нового моста в прифронтовой зоне
Президент Азербайджана выделил 5 млн манатов на проведение мелиоративных работ в Нахчыване
Кабмин Нахчывана получит 40 млн манатов на реконструкцию автодороги и социально-экономическое развитие автономии
Федеральный канцлер Австрии пригласил Лукашенко в Вену с визитом
Суд арестовал до 26 июля вандала, повредившего картину Репина в Третьяковке
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
WhatsApp в роуминге стал бесплатным благодаря Bakcell
Вышел в свет специальный выпуск журнала Caspian Energy
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»