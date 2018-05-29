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ТЭК 29.05.2018 20:25

Вице-премьер Башкортостана пригласил главу Минэнерго Азербайджана в Уфу на энергетический форум

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов приглашен для участия в Энергетическом форуме в Уфе, который состоится 23-26 октября 2018 года, отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.

В сообщении отмечается, что П.Шахбазов во вторник провел в Баку переговоры с вице-премьером Башкортостана Фархадом Самедовым.

"Ф.Самедов пригласил П.Шахбазова принять участие в Российском энергетическом форуме, который пройдет 23-26 октября в Уфе. По его мнению, данный форум является важной площадкой для определения дальнейших направлений энергетического сотрудничества", - отмечается в сообщении.

Собеседники также провели обмен мнениями по глобальным тенденциям в сфере энергетики.

П.Шахбазов, в свою очередь, рассказал об энергообмене Азербайджана с Россией, Грузией, Турцией и Ираном, планах по экспорту электроэнергии, а также планах усиление генерирующих мощностей по возобновляемым источникам энергии.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, ЭНЕРГЕТИКА, ФОРУМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]