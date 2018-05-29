Вице-премьер Башкортостана пригласил главу Минэнерго Азербайджана в Уфу на энергетический форум

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов приглашен для участия в Энергетическом форуме в Уфе, который состоится 23-26 октября 2018 года, отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.

В сообщении отмечается, что П.Шахбазов во вторник провел в Баку переговоры с вице-премьером Башкортостана Фархадом Самедовым.

"Ф.Самедов пригласил П.Шахбазова принять участие в Российском энергетическом форуме, который пройдет 23-26 октября в Уфе. По его мнению, данный форум является важной площадкой для определения дальнейших направлений энергетического сотрудничества", - отмечается в сообщении.

Собеседники также провели обмен мнениями по глобальным тенденциям в сфере энергетики.

П.Шахбазов, в свою очередь, рассказал об энергообмене Азербайджана с Россией, Грузией, Турцией и Ираном, планах по экспорту электроэнергии, а также планах усиление генерирующих мощностей по возобновляемым источникам энергии.

А.Азизов