Премьеры Грузии и Армении нацелены на придание нового импульса развитию двустороннего сотрудничества

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в среду в Тбилиси на встрече со своим грузинским коллегой Георгием Квирикашвили заявил о необходимости углубления двусторонних отношений.

"Наши народы исторически связанны между собой глубокими и неразрывными корнями, поэтому мой первый официальный визит в Грузию символичен и неслучаен. Этот визит отражает не только отношение моего народа к грузинскому народу и Грузии, но и мое личное отношение", - отметил Н.Пашинян.

"Мы находимся здесь, чтобы еще раз подтвердить необходимость углубления отношений с Грузией", - сказал он.

Со своей стороны Г.Квирикашвили отметил, что правительства двух стран смогут придать новый импульс развитию двусторонних отношений.