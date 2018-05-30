Премьеры Грузии и Армении нацелены на придание нового импульса развитию двустороннего сотрудничества

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в среду в Тбилиси на встрече со своим грузинским коллегой Георгием Квирикашвили заявил о необходимости углубления двусторонних отношений.
"Наши народы исторически связанны между собой глубокими и неразрывными корнями, поэтому мой первый официальный визит в Грузию символичен и неслучаен. Этот визит отражает не только отношение моего народа к грузинскому народу и Грузии, но и мое личное отношение", - отметил Н.Пашинян.
"Мы находимся здесь, чтобы еще раз подтвердить необходимость углубления отношений с Грузией", - сказал он.
Со своей стороны Г.Квирикашвили отметил, что правительства двух стран смогут придать новый импульс развитию двусторонних отношений.
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