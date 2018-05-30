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Регион 30.05.2018 12:48

Премьеры Грузии и Армении нацелены на придание нового импульса развитию двустороннего сотрудничества

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в среду в Тбилиси на встрече со своим грузинским коллегой Георгием Квирикашвили заявил о необходимости углубления двусторонних отношений.

"Наши народы исторически связанны между собой глубокими и неразрывными корнями, поэтому мой первый официальный визит в Грузию символичен и неслучаен. Этот визит отражает не только отношение моего народа к грузинскому народу и Грузии, но и мое личное отношение", - отметил Н.Пашинян.

"Мы находимся здесь, чтобы еще раз подтвердить необходимость углубления отношений с Грузией", - сказал он.

Со своей стороны Г.Квирикашвили отметил, что правительства двух стран смогут придать новый импульс развитию двусторонних отношений.

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Тэги: ГРУЗИЯ, АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕРЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]