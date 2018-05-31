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Бизнес и законодательство 31.05.2018 14:37

КропПиво и Скармарт могут открыть филиалы в Азербайджане

Две российские компании из Краснодарского края планируют в 2018 году начать поставки своей продукции в Азербайджан, сообщает официальный сайт Администрации Краснодарского края.

"Соответствующая договоренность была достигнута в ходе бизнес-миссии предприятий Краснодарского края в Азербайджан. Так, пивоваренный завод «КропПиво» и экспортная компания сельхозпродукции «Скармарт» уже в этом году планируют осуществить первые поставки на рынок Азербайджана. Кроме того, обсуждается возможность открытия филиалов компаний в Азербайджане", - отмечается в сообщении.

Администрация края также подчеркивает, в деловом визите в Азербайджан приняли участие представители 6 компаний (экспортно-ориентированных предприятий края, производящие товары для сельского хозяйства, строительства, фармацевтической, химической и пищевой промышленности).

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, БИЗНЕС, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]