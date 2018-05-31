КропПиво и Скармарт могут открыть филиалы в Азербайджане

Две российские компании из Краснодарского края планируют в 2018 году начать поставки своей продукции в Азербайджан, сообщает официальный сайт Администрации Краснодарского края.
"Соответствующая договоренность была достигнута в ходе бизнес-миссии предприятий Краснодарского края в Азербайджан. Так, пивоваренный завод «КропПиво» и экспортная компания сельхозпродукции «Скармарт» уже в этом году планируют осуществить первые поставки на рынок Азербайджана. Кроме того, обсуждается возможность открытия филиалов компаний в Азербайджане", - отмечается в сообщении.
Администрация края также подчеркивает, в деловом визите в Азербайджан приняли участие представители 6 компаний (экспортно-ориентированных предприятий края, производящие товары для сельского хозяйства, строительства, фармацевтической, химической и пищевой промышленности).
Б.Рустамбеков
Алиев обсудил с представителем Госдепа США региональное сотрудничество и развитие демократии
Вывод армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана ускорит решение карабахского конфликта - Алиев
Алиев принял заместителя помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии
Компания Uber добавила кнопку экстренного вызова в новую версию приложения
Зидан объявил об уходе из "Реала"
Азербайджан продолжит продвигать в мире Исламскую культуру и ценности - Алиев
ГААД получит 3 млн. манатов на строительство нового моста в прифронтовой зоне
Президент Азербайджана выделил 5 млн манатов на проведение мелиоративных работ в Нахчыване
Кабмин Нахчывана получит 40 млн манатов на реконструкцию автодороги и социально-экономическое развитие автономии
Нетаньяху в 2011 году приказал военным в течение 15 дней приготовиться к удару по Ирану - экс-глава Моссад
Radisson Hotel Group намерена до 2021г открыть 9 отелей в СНГ и странах Балтии
Германские правые призывают к расследованию действий Меркель по поводу миграционного кризиса
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
В РИКЦ в Баку открылась выставка «Дети мира». Фоторепортаж
Компания Bakcell поддержала международный инновационный конкурс, организуемый Азербайджано-Французским университетом
Теймураз Киримов: культура и бизнес за процветание братства народов Азербайджана и Грузии
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»