КропПиво и Скармарт могут открыть филиалы в Азербайджане

Две российские компании из Краснодарского края планируют в 2018 году начать поставки своей продукции в Азербайджан, сообщает официальный сайт Администрации Краснодарского края.

"Соответствующая договоренность была достигнута в ходе бизнес-миссии предприятий Краснодарского края в Азербайджан. Так, пивоваренный завод «КропПиво» и экспортная компания сельхозпродукции «Скармарт» уже в этом году планируют осуществить первые поставки на рынок Азербайджана. Кроме того, обсуждается возможность открытия филиалов компаний в Азербайджане", - отмечается в сообщении.

Администрация края также подчеркивает, в деловом визите в Азербайджан приняли участие представители 6 компаний (экспортно-ориентированных предприятий края, производящие товары для сельского хозяйства, строительства, фармацевтической, химической и пищевой промышленности).

Б.Рустамбеков