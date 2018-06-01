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Бизнес и законодательство 01.06.2018 14:53

Азербайджанские и российские таможенники договорились решить проблему компании Amoris при экспорте яблок и томатов в РФ

Азербайджанские и российские таможенники подписали рабочий протокол об обеспечении регулярности пропуска товаров и грузов через пограничные пропускные пункты, сообщает Государственный таможенный комитет Азербайджана.

"В ходе встречи таможенников двух стран было обсуждено текущее состояние с таможенным досмотром грузов, обмен первичной информацией, синхронизация процесса прохода грузовых автомобилей и другие вопросы", - отмечается в сообщении.

Кроме этого, был обсужден вопрос об оперативном устранении проблем при экспорте сельскохозяйственной продукции из Азербайджана, в частности у компании Amoris являющейся крупным экспортером яблок и томатов в Россию.

При этом ГТК не указывает суть проблемы, с которой столкнулась компания Amoris.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, ГТК, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]