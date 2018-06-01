Азербайджанские и российские таможенники договорились решить проблему компании Amoris при экспорте яблок и томатов в РФ

Азербайджанские и российские таможенники подписали рабочий протокол об обеспечении регулярности пропуска товаров и грузов через пограничные пропускные пункты, сообщает Государственный таможенный комитет Азербайджана.
"В ходе встречи таможенников двух стран было обсуждено текущее состояние с таможенным досмотром грузов, обмен первичной информацией, синхронизация процесса прохода грузовых автомобилей и другие вопросы", - отмечается в сообщении.
Кроме этого, был обсужден вопрос об оперативном устранении проблем при экспорте сельскохозяйственной продукции из Азербайджана, в частности у компании Amoris являющейся крупным экспортером яблок и томатов в Россию.
При этом ГТК не указывает суть проблемы, с которой столкнулась компания Amoris.
Б.Рустамбеков
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