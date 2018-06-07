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ТЭК 07.06.2018 16:28

Украина в январе-мае импортировала нефти из Азербайджана почти на $200 млн

Украина в январе-мае 2018 года импортировала из Азербайджана нефти на сумму $194,853 млн.

"В январе-мае 2018 года Украина импортировала 380,196 тыс. тонн нефти на сумму $205,489 млн. В количественном выражении рост по сравнению с январем-маем 2017 года составил 36,8%, в денежном - на 66,8%. При этом импорт нефти из Азербайджана составил на $194,853 млн, Алжира – $7,176 млн, Ирана – $1,844 млн, из других стран – на $1,616 млн», - сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на таможенные данные Государственной фискальной службы.

Как сообщалось, в конце 2016 года компании «Укртранснефть» и «Укртатнафта» подписали протокол о намерениях, предусматривающий начало с 2017 года поставок нефти сорта Azeri Light нефтепроводами с морского нефтяного терминала «Южный» (Одесса) на Кременчугский НПЗ.

С 10 марта 2017 года «Укртранснефть» начала прокачку азербайджанской нефти из Одессы на Кременчугский НПЗ.

В 2017 году Украина импортировала из Азербайджана нефти на сумму $376,877 млн.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, УКРАИНА, НЕФТЬ, ИМПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]