Украина в январе-мае импортировала нефти из Азербайджана почти на $200 млн

Украина в январе-мае 2018 года импортировала из Азербайджана нефти на сумму $194,853 млн.
"В январе-мае 2018 года Украина импортировала 380,196 тыс. тонн нефти на сумму $205,489 млн. В количественном выражении рост по сравнению с январем-маем 2017 года составил 36,8%, в денежном - на 66,8%. При этом импорт нефти из Азербайджана составил на $194,853 млн, Алжира – $7,176 млн, Ирана – $1,844 млн, из других стран – на $1,616 млн», - сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на таможенные данные Государственной фискальной службы.
Как сообщалось, в конце 2016 года компании «Укртранснефть» и «Укртатнафта» подписали протокол о намерениях, предусматривающий начало с 2017 года поставок нефти сорта Azeri Light нефтепроводами с морского нефтяного терминала «Южный» (Одесса) на Кременчугский НПЗ.
С 10 марта 2017 года «Укртранснефть» начала прокачку азербайджанской нефти из Одессы на Кременчугский НПЗ.
В 2017 году Украина импортировала из Азербайджана нефти на сумму $376,877 млн.
Н.Аббасова
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