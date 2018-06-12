Алиев и Порошенко провели переговоры в Турции, пригласил Украину к участию в ЮГК

Президенты Азербайджана и Украины Ильхам Алиев и Петр Порошенко провели во вторник встречу в Эскишехер (Турция), сообщает официальный сайт главы азербайджанского государства.
И.Алиев и П.Порошенко прибыли в Турцию для участия в запуске газопровода TANAP.
В свою очередь, пресс-служба украинского лидера сообщает, что главы государств выразили удовлетворение активизацией азербайджано-украинского диалога на всех уровнях, а также эффективную работу двусторонних механизмов секторального сотрудничества.
В контексте подготовки к проведению в Киеве очередного заседания Совместной межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества И.Алиев и П.Порошенко отметили существенный рост объемов торговли между двумя странами по итогам 2017 года.
Президент Азербайджана пригласил Украину принять участие в проекте Южный газовый коридор.
И.Алиев также выразил благодарность П.Порошенко за создание благоприятных условий для открытия Торгового дома Азербайджана в Киеве.
"Особое внимание уделялось дальнейшему углублению взаимодействия в энергетической сфере", – отмечается в сообщении.
Кроме этого, лидеры отметили готовность сторон к дальнейшему расширению взаимовыгодных отношений в трехстороннем формате Украина-Азербайджан-Турция.
"Главы государств отметили неизменность позиции по поддержке суверенитета и территориальной целостности двух стран. Собеседники обменялись мнениями по подготовке Шестого заседания Совета президентов Украины и Азербайджана в рамках планируемого официального визита И.Алиева в Украину", - подчеркивается в сообщении.
Ф.Исазаде
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