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Дальнее зарубежье 18.06.2018 14:25

Число пострадавших от землетрясения в Японии возросло до 350 человек

Порядка 350 человек пострадали в результате землетрясения на западе Японии, сообщает в понедельник телеканал Эн-Эйч-Кей.

Ранее сообщалось о более 200 пострадавших.

Землетрясение привело к гибели трех человек. Девятилетняя девочка погибла по пути в школу, когда на нее рухнула стена, 80-летний мужчина умер по пути на волонтерскую работу, еще один 85-летний мужчина - в результате падения полки с книгами.

Землетрясение спровоцировало три пожара, в 100 тыс. домов наблюдаются проблемы с газом и водой. Порядка 1,3 тыс. человек укрылись от землетрясения в эвакуационных центрах.

Метеорологическое агентство Японии предупреждает, что существует возможность другого крупного землетрясения. Газета "Асахи симбун" со ссылкой на метеорологическое агентство сообщает, что жителей Осаки и соседних префектур предупредили, что в ближайшую неделю они могут ощутить повторные толчки.

Землетрясение магнитудой 6,1 в японской префектуре Осака произошло около 08:00 по местному времени (03:00)

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Тэги: ЯПОНИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ПОСТРАДАВШИЕ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]