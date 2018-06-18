Число пострадавших от землетрясения в Японии возросло до 350 человек

Порядка 350 человек пострадали в результате землетрясения на западе Японии, сообщает в понедельник телеканал Эн-Эйч-Кей.
Ранее сообщалось о более 200 пострадавших.
Землетрясение привело к гибели трех человек. Девятилетняя девочка погибла по пути в школу, когда на нее рухнула стена, 80-летний мужчина умер по пути на волонтерскую работу, еще один 85-летний мужчина - в результате падения полки с книгами.
Землетрясение спровоцировало три пожара, в 100 тыс. домов наблюдаются проблемы с газом и водой. Порядка 1,3 тыс. человек укрылись от землетрясения в эвакуационных центрах.
Метеорологическое агентство Японии предупреждает, что существует возможность другого крупного землетрясения. Газета "Асахи симбун" со ссылкой на метеорологическое агентство сообщает, что жителей Осаки и соседних префектур предупредили, что в ближайшую неделю они могут ощутить повторные толчки.
Землетрясение магнитудой 6,1 в японской префектуре Осака произошло около 08:00 по местному времени (03:00)
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Послы ОБСЕ посетят регион Южного Кавказа
Акция прошла у стен генконсульства России в Одессе, ее участники забросили на территорию дипмиссии красные мячи
BYD отзывает 10 тыс. электромобилей из-за дефекта в подушках безопасности
Глава Audi Штадлер задержан по делу о "дизельгейте"
SOCAR почти удвоила в 2017г доходы от продажи нефти, газа – на 34%
Французские авиадиспетчеры несут ответственность за треть задержек рейсов в Европе - доклад
Свыше 200 человек пострадали в результате землетрясения в Японии, трое погибли
Граждане Азербайджана не пострадали в результате землетрясения в Японии - МИД
Президент Алиев выделил 3,3 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Президент Азербайджана выделил 3,5 млн манатов на восстановление моста над рекой Гейчай
ЕС выделит свыше 13 млн евро на развитие регионов Азербайджана
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Филиал «Аджеми» банка ВТБ ( Азербайджан) будет работать в праздничные дни
Bakcell предлагает молодежи оставаться «всегда онлайн»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений