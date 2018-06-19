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Дальнее зарубежье 19.06.2018 16:20

Число жертв землетрясения в Японии возросло до пяти человек

По меньшей мере, пять человек погибли в результате землетрясения, которое произошло 18 июня в японской префектуре Осака, передало во вторник агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП) со ссылкой на местные власти.

Пятой жертвой землетрясения стал 66-летний мужчина, тело которого было обнаружено в его доме. Число пострадавших по-прежнему оценивается в 370 человек.

Ранее сообщалось о четырех погибших - девятилетней девочке, которая скончалась от падения на нее стены, а также о трех пожилых людях.

В настоящий момент в районе, который был затронут землетрясением, продолжаются поисково-спасательные работы. "Правительство Японии продолжает принимать усилия, направленные на спасение людей", - приводит АП слова генсека кабинета министров Йосихидэ Суги.

При этом он подчеркнул, что речь также идет о мерах, направленных на скорейшее возвращение подачи воды и газа в дома.

Землетрясение магнитудой 6,1 в японской префектуре Осака произошло в минувший понедельник около 08:00 по местному времени (02:00 мск). Землетрясение привело к возгораниям, а также к перебоям с подачей газа и воды. Порядка 1,3 тыс. человек укрылись в эвакуационных центрах.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ЖЕРТВЫ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]