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Внешняя политика 25.06.2018 11:55

Володин предложил создать комиссию высокого уровня по сотрудничеству между Госдумой и азербайджанским парламентом

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил создать межпарламентскую комиссию высокого уровня между нижней палатой парламента РФ и парламентом Азербайджана.

"Мы хотели бы предложить формат создания межпарламентской комиссии высокого уровня между Госдумой и Меджлисом", - сказал В.Володин в понедельник на встрече с председателем Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Октаем Асадовым.

По словам В.Володина, такую комиссию могли бы возглавить заместители Госдумы и Милли Меджлиса.

Комиссия могла бы "рассмотреть вопросы, которые беспокоят граждан наших стран и это будет наш вклад и в развитие отношений между нашими государствами".

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Тэги: РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ПАРЛАМЕНТЫ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]