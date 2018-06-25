Володин предложил создать комиссию высокого уровня по сотрудничеству между Госдумой и азербайджанским парламентом

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил создать межпарламентскую комиссию высокого уровня между нижней палатой парламента РФ и парламентом Азербайджана.

"Мы хотели бы предложить формат создания межпарламентской комиссии высокого уровня между Госдумой и Меджлисом", - сказал В.Володин в понедельник на встрече с председателем Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Октаем Асадовым.

По словам В.Володина, такую комиссию могли бы возглавить заместители Госдумы и Милли Меджлиса.

Комиссия могла бы "рассмотреть вопросы, которые беспокоят граждан наших стран и это будет наш вклад и в развитие отношений между нашими государствами".