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Внешняя политика 25.06.2018 13:57

Госпогранслужбы Азербайджана и Украины подписали План сотрудничества до 2021 года

Государственные пограничные службы Азербайджана и Украины подписали План развития сотрудничества на 2019-2020 гг., сообщает украинское посольство в Баку.

Документ подписан главами ведомств: генерал-полковником Эльчином Гулиевым (Азербайджан) и генерал-полковником Петро Цигикала (Украина) в Баку.

Э.Гулиев и П.Цигикала также обсудили пути укрепления связей между Госпогранслужбами двух стран.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, УКРАИНА, ПОГРАНИЧНИКИ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]