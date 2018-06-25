Госпогранслужбы Азербайджана и Украины подписали План сотрудничества до 2021 года

Государственные пограничные службы Азербайджана и Украины подписали План развития сотрудничества на 2019-2020 гг., сообщает украинское посольство в Баку.

Документ подписан главами ведомств: генерал-полковником Эльчином Гулиевым (Азербайджан) и генерал-полковником Петро Цигикала (Украина) в Баку.

Э.Гулиев и П.Цигикала также обсудили пути укрепления связей между Госпогранслужбами двух стран.

Ф.Исазаде