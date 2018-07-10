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Дальнее зарубежье 10.07.2018 19:44

Саммит НАТО примет решения по усилению боеготовности сил альянса в Европе и возможностям их быстрого подкрепления - Столтенберг

НАТО не предусматривает новых решений по дополнительному развертыванию сил на востоке Североатлантического альянса, но будет усиливать степень их боеготовности, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

"И мы на предстоящем саммите примем решения по усилению наших возможностей быстрого подкрепления в случае необходимости", - сказал глава НАТО во вторник в Брюсселе на пресс-конференции, посвященной предстоящей 11-12 июля встрече в верхах альянса.

"Наши оборона и сдерживание строятся не только на основе уже развернутых войск, но также на том, что мы можем при необходимости быстро доставить дополнительные силы до того, как развяжется конфликт. Нам нужно надежное сдерживание, поэтому будут приняты решения по новым структурам командования и военной мобильности и тому, что называется "инициативой боеготовности" с ее 30 мотопехотными батальонами, 30 эскадрильями и 30 боевыми кораблями, которые должны быть в 30-дневной готовности", - объяснил Й.Столтенберг, отвечая на вопрос о том, ожидается ли на саммите решение по новому дополнительному развертыванию американских вооруженных сил в Польше.

Он отметил, что США и Канада увеличивают свое военное присутствие на востоке Европы, включая и Польшу, и предложил подходить к этому в "контексте окончания "холодной войны".

"С 90-х годов было констатировано значительное уменьшение военного присутствия Канады и Соединенных Штатов в Европе. Последний американский боевой танк покинул Европу в 2013 году. Теперь США возвращаются с полной бронетанковой бригадой. Мы отмечаем сегодня значительное увеличение американского и канадского военного присутствия на европейской территории, включая Польшу", - продолжил генеральный секретарь НАТО.

Он напомнил о четырех тактических группировках в трех прибалтийских странах и Польше. В Польше такой тактической группировкой командуют США, но их усиленное военное присутствие в Европе осуществляется и помимо этих группировок. Й.Столтенберг указал на то, что такое американское развертывание в различных местах Европы основано на ротационном принципе, который также распространяется на Польшу и прибалтийские страны.

По его мнению, именно усиление боеготовности сил НАТО важно как для Польши, так и для альянса.

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Тэги: ПОЛЬША, США, СТОЛТЕНБЕРГ


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