Германия не является пленницей России или США - глава МИД ФРГ о заявлении Трампа

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас прокомментировал утверждение президента США Дональда Трампа об энергетической зависимости Берлина от Москвы и сказал, что Германия все внутренние решения принимает самостоятельно.

"Мы не являемся пленниками ни России, ни США. Решения о нашем бюджете, энергетическом обеспечении и торговых отношениях мы принимаем свободно и суверенно, на основе фактов", - заявил министр в интервью журналу "Шпигель".

По его словам, Германия и ЕС и дальше будут работать над тем, чтобы "сохранить сбалансированное партнерство с США" и "заново их отрегулировать".

"У Европы нет другого выбора, кроме как усилить собственный вес в вопросах безопасности и обороны", - отметил министр.

Накануне президент США раскритиковал энергетическое соглашение между Берлином и Москвой и заявил, что Россия контролирует Германию посредством энергетических ресурсов.

"Я полагаю, что Германия - это заложник России, потому что ФРГ получает так много энергии от России", - сказал Д.Трамп в среду во время рабочего завтрака с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом перед началом саммита альянса.

В свою очередь, выступая на саммите НАТО, канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что была свидетелем того, что "часть Германии контролировалась Советским Союзом".

"Я очень рада, что сегодня нас в ФРГ объединяет свобода, и мы поэтому можем сказать, что мы можем проводить свою собственную политику и принимать собственные решения. Это очень хорошо, в особенности, для стран из новых федеральных земель", - сказала она. Новыми федеральными землями в Германии называют территории, ранее входившие в состав ГДР.