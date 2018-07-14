Россельхознадзор Дагестана не пропустил в РФ азербайджанский груз с декоративными растениями

Специалисты Управления Россельхознадзора по Республике Дагестан запретили азербайджанским предпринимателям ввоз в Россию двух товарных партий декоративных растений, сообщает пресс-служба ведомства.

«В международном автомобильном пункте пропуска «Яраг-Казмаляр» в ходе карантинного фитосанитарного контроля были выявлены саженцы декоративных деревьев и кустарников, ввозимых на территорию России с предприятия предварительно не подтвердившего свой фитосанитарный статус. По причине нарушения порядка ввоза подкарантинной продукции, на российский рынок не попали 150 пальм, 100 роз и 389 других декоративных растений»,- отмечается в сообщении.

По данным ведомства, большегрузам с потенциально опасными растениями запрещено продолжать движение по территории России. Владельцы грузов привлечены к административной за нарушение правил ввоза и вывоза подкарантинной продукции в РФ.

Н.Аббасова