Трамп не является выразителем воли всех в США, заявляет глава МИД ФРГ

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что президент США Дональд Трамп не представляет в своем лице все США и не может изменить это положение дел за счет записей в "Твиттере".
"Америка - больше, чем Белый дом. И Трамп этого не изменит. Он может писать твиты столько, сколько захочет", - написал Х.Маас на своей странице в "Твиттере".
"Для меня США не оппонент, а наш самый важный партнер и союзник за пределами ЕС", - добавил министр.
Ранее в этом году США ввели пошлины на европейские сталь и алюминий, а ЕС в качестве ответных мер ввел пошлины на культовые американские товары, включая бурбон, арахисовое масло, мотоциклы Harley-Davidson и классические джинсы.
Теперь Вашингтон грозится обложить пошлинами импортируемые автомобили и автокомпоненты, в том числе из ЕС. В таком случае пострадает экспорт европейских товаров на $50 млрд в год, наибольший урон будет нанесен экономике Германии.
В среду глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер прибывает в США с визитом для переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
Ранее Д.Трамп написал на своей странице в "Твиттере", что готов отказаться от взимания ввозных пошлин на европейские товары в том случае, если ЕС откажется облагать пошлинами товары, импортируемые из США.
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