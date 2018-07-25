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Дальнее зарубежье 25.07.2018 12:09

Трамп не является выразителем воли всех в США, заявляет глава МИД ФРГ

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что президент США Дональд Трамп не представляет в своем лице все США и не может изменить это положение дел за счет записей в "Твиттере".

"Америка - больше, чем Белый дом. И Трамп этого не изменит. Он может писать твиты столько, сколько захочет", - написал Х.Маас на своей странице в "Твиттере".

"Для меня США не оппонент, а наш самый важный партнер и союзник за пределами ЕС", - добавил министр.

Ранее в этом году США ввели пошлины на европейские сталь и алюминий, а ЕС в качестве ответных мер ввел пошлины на культовые американские товары, включая бурбон, арахисовое масло, мотоциклы Harley-Davidson и классические джинсы.

Теперь Вашингтон грозится обложить пошлинами импортируемые автомобили и автокомпоненты, в том числе из ЕС. В таком случае пострадает экспорт европейских товаров на $50 млрд в год, наибольший урон будет нанесен экономике Германии.

В среду глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер прибывает в США с визитом для переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее Д.Трамп написал на своей странице в "Твиттере", что готов отказаться от взимания ввозных пошлин на европейские товары в том случае, если ЕС откажется облагать пошлинами товары, импортируемые из США.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, МИД, ТРАМП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]