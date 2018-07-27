ГААД получит 3,4 млн манатов на строительство и реконструкцию автодороги на юге Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству «Азербайджанские автомобильные дороги» из госбюджета 3,4 млн манатов на строительство и реконструкцию автодороги в Астаринском районе.
Автодорога Ожакеран-Тулекуван-Тенгеруд соединяет 3 населенных пункта с населением 9 тыс. человек.
Средства на строительство и реконструкцию автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2018 год.
Соответствующие распоряжения И.Алиева опубликовано в пятницу на сайте главы государства.
Ф.Исазаде
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