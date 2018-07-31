Лукашенко после слухов об инсульте провел встречу с губернатором Минской области

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник заслушал доклад председателя Минского облисполкома Анатолия Исаченко.

Во время встречи обсуждался ход уборочной кампании в регионе, развитие мясомолочного комплекса и дорожного строительства, сообщили в президентской пресс-службе.

"В первую очередь глава государства поинтересовался, как проходит уборочная кампания в регионе, поскольку результаты Минской области могут рассказать о ситуации в стране в целом", - проинформировали в пресс-службе.

"Минск - все-таки это показательный регион: он находится в разных климатических условиях. Юг уже, наверное, половину убрал, север еще, может, только приступил к уборке - там уже процентов 15-20. Разные климатические условия дают средние впечатления по стране вообще", - сказал А.Лукашенко.

Ранее ряд интернет-СМИ распространили информацию о том, что президент Белоруссии якобы перенес инсульт и из-за этого отметил свою поездку в Гомель в минувшую пятницу. Вместе с тем, в субботу А.Лукашенко провел встречу с руководством китайской корпорации CITIC Group.

Пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт назвала домыслы о болезни А.Лукашенко бредом.