Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9423 RUR   0.0253 GBR   2.1665 TRY   0.2835

Цена на нефть

    $/bbl WTI   65.91 Brent   71.83

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 36° Завтра 20° 28° 22 Авг 22° 31° 23 Авг 22° 31°

ТЭК 20.08.2018 19:34

Цены на нефть поднимаются, цена Brent выросла до $72,65 за баррель

Нефтяной рынок демонстрирует умеренный подъем в ходе торгов в понедельник, инвесторы переключились с опасений по поводу мирового спроса на риски, угрожающие поставкам топлива.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:36 поднялась на $0,82 (1,14%) - до $72,65 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть WTI на сентябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,41 (0,62%) - до $66,32 за баррель.

После некоторого снижения напряженности в Турции и слухов о возобновлении переговоров США и Китая по торговым вопросам, внимание рынка переключилось на американские санкции в отношении Ирана.

По мнению аналитика сырьевого рынка в UBS Wealth Management Джованни Стауново, экспорт нефти из Ирана после введения санкций США в ноябре может сократиться на 1-1,5 млн баррелей в сутки, даже если Китай и Турция продолжат закупать топливо у страны.

Вероятность стабилизации растущей добычи в Штатах также добавила оптимизма рынкам. Как сообщалось, нефтесервисная компания Baker Hughes в конце прошлой недели отчиталась о том, что число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе не изменилось, оставшись на уровне 869 единиц.

"Ожидается, что рост нефтедобычи в США замедлится, пока не откроются новые нефтепроводы в 2019 году", - отметил старший аналитик Sumitomo Corp. Global Research Микико Тате.

Помимо этого, участившиеся случаи забастовок работников нефтегазовой отрасли в Северном море усилили риски перебоев поставок из региона.

Между тем ранее The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники в официальных кругах, что Вашингтон и Пекин работают над созданием дорожной карты для переговоров, которые положат конец их торговому противостоянию. Таким образом, по данным газеты, ведется подготовка к встречам, которые пройдут на уровне глав двух государств, в ноябре.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


Похожие новости


Нефть марки WTI заканчивает в минусе седьмую неделю подряд, Brent торгуется у $71,4 за баррель Нефть дорожает после сильного падения днем ранее, Brent - $71 за баррель Цены на нефть усилили падение на данных о запасах в США, Brent торгуется у $70,6 за баррель Нефть дешевеет на данных о росте запасов в США, Brent торгуется у $72,3 за баррель Нефть активно дорожает во вторник, цена Brent выросла до $73,5 за баррель Цены на нефть растут после снижения накануне, Brent подорожала до $72,81 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]