Цены на нефть поднимаются, цена Brent выросла до $72,65 за баррель

Нефтяной рынок демонстрирует умеренный подъем в ходе торгов в понедельник, инвесторы переключились с опасений по поводу мирового спроса на риски, угрожающие поставкам топлива.
Цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:36 поднялась на $0,82 (1,14%) - до $72,65 за баррель.
Стоимость фьючерса на нефть WTI на сентябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,41 (0,62%) - до $66,32 за баррель.
После некоторого снижения напряженности в Турции и слухов о возобновлении переговоров США и Китая по торговым вопросам, внимание рынка переключилось на американские санкции в отношении Ирана.
По мнению аналитика сырьевого рынка в UBS Wealth Management Джованни Стауново, экспорт нефти из Ирана после введения санкций США в ноябре может сократиться на 1-1,5 млн баррелей в сутки, даже если Китай и Турция продолжат закупать топливо у страны.
Вероятность стабилизации растущей добычи в Штатах также добавила оптимизма рынкам. Как сообщалось, нефтесервисная компания Baker Hughes в конце прошлой недели отчиталась о том, что число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе не изменилось, оставшись на уровне 869 единиц.
"Ожидается, что рост нефтедобычи в США замедлится, пока не откроются новые нефтепроводы в 2019 году", - отметил старший аналитик Sumitomo Corp. Global Research Микико Тате.
Помимо этого, участившиеся случаи забастовок работников нефтегазовой отрасли в Северном море усилили риски перебоев поставок из региона.
Между тем ранее The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники в официальных кругах, что Вашингтон и Пекин работают над созданием дорожной карты для переговоров, которые положат конец их торговому противостоянию. Таким образом, по данным газеты, ведется подготовка к встречам, которые пройдут на уровне глав двух государств, в ноябре.
Алиев выразил соболезнования индийскому коллеге в связи с разрушительными наводнениями в штате Керала
ГААД получит 13,7 млн манатов на строительство автодороги до границы с Ираном
Госпогранслужба Азербайджана отработала навыки по обезвреживанию диверсионных групп на море, суше и под водой
Азербайджан импортирует 20 тыс. жертвенных животных на Гурбан-байрам
Президент Алиев поздравил азербайджанский народ с Гурбан-байрам
Пекин установил рекорд по пассажироперевозкам на рельсовом транспорте за сутки
ГААД получит 11,3 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 9 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Азерсу направит более 7 млн манатов на улучшение водоснабжения в двух городах Азербайджана
Отбывающий срок экс-президент Бразилии Лула да Силва оказался самым популярным претендентом на пост главы государства - СМИ
Талибы приедут в сентябре на московскую встречу по Афганистану - СМИ
В Еврокомиссии верят в конструктив встречи главных переговорщиков ЕС и Великобритании по Brexit 21 августа
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
ВТБ (Азербайджан) расширяет банкоматную сеть
Молодые азербайджанцы отправились в культурно-образовательную поездку в Россию
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений