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Карабахский конфликт 24.08.2018 19:21

Германия готова помочь в решении карабахского конфликта - Меркель

Германия готова взять на себя ответственность и оказать содействие в решении карабахского конфликта, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

"Мы готовы взять на себя ответственность в рамках карабахского урегулирования. Как вы знаете, Германия - член Минской группы. Необходимо решить конфликт в хорошей атмосфере и Германия готова оказать содействие в этом вопросе", - сказала А.Меркель на брифинге по итогам переговоров с премьером Армении Николом Пашиняном в пятницу в Ереване.

В свою очередь Н.Пашинян отметил, что Армения высоко оценивает роль Германии в карабахском урегулировании.

"Конфликт может быть решен исключительно мирным путем. Для этого в регионе необходимо установить атмосферу урегулирования. И в этом вопросе Армения высоко ценит позицию и роль Германии", - отметил Н.Пашинян.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, АРМЕНИЯ, УРЕГУЛИРОВАНИЕ, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]