Германия готова помочь в решении карабахского конфликта - Меркель

Германия готова взять на себя ответственность и оказать содействие в решении карабахского конфликта, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
"Мы готовы взять на себя ответственность в рамках карабахского урегулирования. Как вы знаете, Германия - член Минской группы. Необходимо решить конфликт в хорошей атмосфере и Германия готова оказать содействие в этом вопросе", - сказала А.Меркель на брифинге по итогам переговоров с премьером Армении Николом Пашиняном в пятницу в Ереване.
В свою очередь Н.Пашинян отметил, что Армения высоко оценивает роль Германии в карабахском урегулировании.
"Конфликт может быть решен исключительно мирным путем. Для этого в регионе необходимо установить атмосферу урегулирования. И в этом вопросе Армения высоко ценит позицию и роль Германии", - отметил Н.Пашинян.
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