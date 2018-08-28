Новый посол Грузии в Баку вручил копии верительных грамот главе МИД Азербайджана

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял во вторник в Баку нового посла Грузии Зураба Патарадзе, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.
"З.Патарадзе вручил Э.Мамедъярову копии верительных грамот. Посол заявил о готовности содействовать развитию азербайджано-грузинских отношений", - отмечается в сообщении.
В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Грузией, а также состоялся обмен мнениями относительно региональных проектов в энергетической и транспортной сферах.
Б.Рустамбеков
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