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Внешняя политика 28.08.2018 18:44

Новый посол Грузии в Баку вручил копии верительных грамот главе МИД Азербайджана

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял во вторник в Баку нового посла Грузии Зураба Патарадзе, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

"З.Патарадзе вручил Э.Мамедъярову копии верительных грамот. Посол заявил о готовности содействовать развитию азербайджано-грузинских отношений", - отмечается в сообщении.

В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Грузией, а также состоялся обмен мнениями относительно региональных проектов в энергетической и транспортной сферах.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ГРУЗИЯ, МИД, ПОСОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]