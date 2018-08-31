Алиев и Путин проведут переговоры в Сочи 1 сентября

В Сочи 1 сентября состоится встреча президента РФ Владимира Путина с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым, который будет находиться в России с официальным визитом, сообщает в пятницу пресс-служба Кремля.
"Лидеры рассмотрят ключевые темы двусторонней повестки дня, включая перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества. Будет также проведен обмен мнениями по актуальной международной и региональной проблематике", - говорится в сообщении.
Пресс-служба информирует, что по итогам переговоров "ожидается подписание ряда межправительственных и межведомственных документов".
"Сотрудничество между Азербайджаном и Россией, основанные на добрососедстве и стратегическом партнерстве, успешно и динамично развиваются. Данный визит И.Алиева в Российскую Федерацию придаст еще больший толчок развитию отношений. В целом диалог и визиты высокого уровня играют важную роль в развитии наших связей", - сказал агентству "Интерфакс-Азербайджан" пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.
По его словам, "развитие добрососедских отношений и взаимного плодотворного сотрудничества с соседними странами" является одним из приоритетных направлений внешней политики Азербайджана.
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