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Внешняя политика 31.08.2018 13:12

Алиев и Путин проведут переговоры в Сочи 1 сентября

В Сочи 1 сентября состоится встреча президента РФ Владимира Путина с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым, который будет находиться в России с официальным визитом, сообщает в пятницу пресс-служба Кремля.

"Лидеры рассмотрят ключевые темы двусторонней повестки дня, включая перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества. Будет также проведен обмен мнениями по актуальной международной и региональной проблематике", - говорится в сообщении.

Пресс-служба информирует, что по итогам переговоров "ожидается подписание ряда межправительственных и межведомственных документов".

"Сотрудничество между Азербайджаном и Россией, основанные на добрососедстве и стратегическом партнерстве, успешно и динамично развиваются. Данный визит И.Алиева в Российскую Федерацию придаст еще больший толчок развитию отношений. В целом диалог и визиты высокого уровня играют важную роль в развитии наших связей", - сказал агентству "Интерфакс-Азербайджан" пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По его словам, "развитие добрососедских отношений и взаимного плодотворного сотрудничества с соседними странами" является одним из приоритетных направлений внешней политики Азербайджана.

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Тэги: РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]