Пакет российско-азербайджанских документов подписан по итогам переговоров Путина и Алиева

Ряд российско-азербайджанских соглашений в различных сферах подписаны по итогам переговоров президентов двух стран Владимира Путина и Ильхама Алиева.

В частности, подписаны межправсоглашение о сотрудничестве в области туризма и спорта, межправительственный меморандум о сотрудничестве в области цифровых транспортных систем, соглашение между Минпромторгом РФ и Минэкономики Азербайджана об укреплении сотрудничества в области промышленности.

Кроме того, были подписаны Соглашение о сотрудничестве в области развития национального сборочного производства коммерческих автомобилей "ГАЗ" в Азербайджане, Дорожная карта по реализации мероприятий в рамках меморандума о взаимопонимании между Корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства и Агентством развития малого и среднего бизнеса Азербайджана.

Также среди подписанных документов - Соглашение о стратегическом сотрудничестве между "Газпромбанком", Российским экспортным центром и Государственной нефтяной компанией Азербайджана в рамках совместной реализации проектов в сфере поддержки экспорта из РФ, а также межправсоглашение о таможенном контроле товаров, перемещаемых по линиям ЛЭП и трубопроводами и Протокол о взаимодействии в сфере борьбы с таможенными нарушениями, связанными с перемещением товаров воздушным транспортом.

Главы экономических ведомств двух стран подписали соглашение о развитии экономического сотрудничества.

Подписано соглашение о сотрудничестве в области регистрации прав на недвижимость и кадастровой деятельности, а также план действий по развитию ключевых направлений российско-азербайджанского сотрудничества и программу сотрудничества между правительствами двух стран на период до 2024 года.