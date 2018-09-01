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Внешняя политика 01.09.2018 14:56

Пакет российско-азербайджанских документов подписан по итогам переговоров Путина и Алиева

Ряд российско-азербайджанских соглашений в различных сферах подписаны по итогам переговоров президентов двух стран Владимира Путина и Ильхама Алиева.

В частности, подписаны межправсоглашение о сотрудничестве в области туризма и спорта, межправительственный меморандум о сотрудничестве в области цифровых транспортных систем, соглашение между Минпромторгом РФ и Минэкономики Азербайджана об укреплении сотрудничества в области промышленности.

Кроме того, были подписаны Соглашение о сотрудничестве в области развития национального сборочного производства коммерческих автомобилей "ГАЗ" в Азербайджане, Дорожная карта по реализации мероприятий в рамках меморандума о взаимопонимании между Корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства и Агентством развития малого и среднего бизнеса Азербайджана.

Также среди подписанных документов - Соглашение о стратегическом сотрудничестве между "Газпромбанком", Российским экспортным центром и Государственной нефтяной компанией Азербайджана в рамках совместной реализации проектов в сфере поддержки экспорта из РФ, а также межправсоглашение о таможенном контроле товаров, перемещаемых по линиям ЛЭП и трубопроводами и Протокол о взаимодействии в сфере борьбы с таможенными нарушениями, связанными с перемещением товаров воздушным транспортом.

Главы экономических ведомств двух стран подписали соглашение о развитии экономического сотрудничества.

Подписано соглашение о сотрудничестве в области регистрации прав на недвижимость и кадастровой деятельности, а также план действий по развитию ключевых направлений российско-азербайджанского сотрудничества и программу сотрудничества между правительствами двух стран на период до 2024 года.

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Тэги: РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ДОКУМЕНТЫ, ПОДПИСАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]