SOCAR Georgia Gas увеличит в 2018г объемы поставок газа в Грузию на 29%

Компания SOCAR Georgia Gas (SGG, "дочка" SOCAR Energy Georgia) планирует в 2018 году поставить в Грузию 1,8 млрд кубометров газа, что на 28,6% выше показателя 2017 года, отмечается в годовом отчете SOCAR за 2017 год.
«В 2017 году SOCAR Georgia Gas поставила в Грузию 1,4 млрд кубометров. Согласно прогнозам, объем поставок в 2018 году составит 1,8 млрд кубометров», -говорится в документе.
По данным SOCAR, основная деятельность SGG заключается в реализации программы газификации Грузии. В 2008-2017гг SGG обеспечила газом более 250 тыс. абонентов, инвестировав на эти цели около $290 млн.
«В 2017 году капитальные вложения компании составили $40,3 млн. За весь период с начала своей деятельности SGG удалось снизить уровень потерь газа в газораспределительной сети Грузии с 31,5% до 3,6%. В настоящее время компания обслуживает более 590 тыс. газовых абонентов в Грузии», - отмечается в отчете.
Как сообщалось, SOCAR Georgia Gas Ltd была создана в 2007 году для развития рынка природного газа (как оптового, так и розничного).
26 декабря 2008 года правительство Грузии и SOCAR подписали договор, в соответствие с которым этому азербайджанскому нефтегазовому гиганту на условиях вложения им инвестиций в газовую инфраструктуру страны были переданы в управление 23 региональные газораспределительные компании, а также ряд газовых хозяйств и сетей.
В октябре 2012 года SOCAR стала владельцем компании "Итера-Грузия", 100%-ной "дочки" ITERA International Energy LLC, став практически единственным поставщиком и распределителем природного газа в Грузии.
В настоящее время SOCAR является основным поставщиком в Грузию как природного газа, так и нефти и нефтепродуктов. Дочерние компании компании заняты расширением и модернизацией газораспределительных систем в стране, развитием сети автозаправочных станций под брендом SOCAR, а также владеют нефтяным терминалом в грузинском черноморском порту Кулеви, через который осуществляется перевалка азербайджанской нефти и нефтепродуктов на мировые рынки. В Грузии под брендом «SOCAR» действует сеть из 116 АЗС, на создание которой в период 2006-2017гг компанией было вложено $196 млн.
Н.Аббасова
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