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Дальнее зарубежье 07.09.2018 15:40

Иран останется в Сирии с согласия властей Дамаска - Рухани

Иран сохранит присутствие в Сирии на базе договоренностей с властями в Дамаске, заявил иранский президент Хасан Рухани.

"Исламская Республика Иран по просьбе законного сирийского правительства в деле борьбы с терроризмом присутствует в этой стране. И продолжение нашего присутствия в Сирийской Арабской республике на основе этого принципа будет решаться дальше", - сказал Х.Рухани в пятницу в Тегеране на встрече президентов России, Турции и Ирана.

"Наше присутствие ни в прошлом, ни в будущем не для того, чтобы навязать свою волю кому-нибудь. Мы всегда будем поддерживать волю сирийского народа как дружественного нам народа", - заявил Х.Роухани.

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Тэги: ИРАН, ПРЕЗИДЕНТ, СИРИЯ, ПРИСУТСТВИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]