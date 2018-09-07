Иран останется в Сирии с согласия властей Дамаска - Рухани

Иран сохранит присутствие в Сирии на базе договоренностей с властями в Дамаске, заявил иранский президент Хасан Рухани.

"Исламская Республика Иран по просьбе законного сирийского правительства в деле борьбы с терроризмом присутствует в этой стране. И продолжение нашего присутствия в Сирийской Арабской республике на основе этого принципа будет решаться дальше", - сказал Х.Рухани в пятницу в Тегеране на встрече президентов России, Турции и Ирана.

"Наше присутствие ни в прошлом, ни в будущем не для того, чтобы навязать свою волю кому-нибудь. Мы всегда будем поддерживать волю сирийского народа как дружественного нам народа", - заявил Х.Роухани.