ГААД получит около 2 млн манатов на строительство автодороги в Абшеронском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги (ГААД) из госбюджета 1,8 млн манатов на строительство автодороги в Абшеронском районе.

Автодорога Баку-Губа-граница РФ (16 км)-Масазыр-Новханы соединяет два населенных пункта с населением 75 тыс. человек.

Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2018 год.

Соответствующие распоряжения И.Алиева опубликовано в понедельник на сайте главы государства.

А.Азизов