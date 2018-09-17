ГААД получит около 2 млн манатов на строительство автодороги в Абшеронском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги (ГААД) из госбюджета 1,8 млн манатов на строительство автодороги в Абшеронском районе.
Автодорога Баку-Губа-граница РФ (16 км)-Масазыр-Новханы соединяет два населенных пункта с населением 75 тыс. человек.
Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2018 год.
Соответствующие распоряжения И.Алиева опубликовано в понедельник на сайте главы государства.
А.Азизов
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